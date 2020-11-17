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Президент: Освобождение Шуши в мировой военной истории займет особое место

Президент: Освобождение Шуши в мировой военной истории займет особое место "Я уверен, что освобождение Шуши в мировой военной истории займет особое место"
Нагорно-карабахский конфликт
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17 ноября 2020 г. 13:05
Президент: Освобождение Шуши в мировой военной истории займет особое место
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"Освобождение Шуши показало нашу силу. Показало профессиональность нашей армии, отвагу, героизм наших военных".

Как сообщает Report, об этом во время посещения освобожденных от оккупации территорий сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Операция по взятию Шуши требовала большого профессионализма, отваги. Я уверен, что освобождение Шуши в мировой военной истории займет особое место. Потому что эту операцию наши героические воины осуществили, вооружившись лишь легким оружием, пройдя по горам, лесам и тропинкам. Освобождение Шуши – наша славная победа", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке President: Liberation of Shusha to take special place in world military history
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Şuşanın azad edilməsi dünya hərb tarixində xüsusi yer tutacaq”

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