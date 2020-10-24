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Президент: Освобождаем признанные на международном уровне земли Азербайджана

Президент: Освобождаем признанные на международном уровне земли Азербайджана "Единодушное мнение международных наблюдателей было таково, что Армения совершила нападение на нас"
Нагорно-карабахский конфликт
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24 октября 2020 г. 12:04
Президент: Освобождаем признанные на международном уровне земли Азербайджана

"Мы не переходили в военное наступление на Нагорный Карабах, это Армения перешла в наступление на Азербайджан. В первые часы этого военного наступления у нас были жертвы среди гражданских лиц и военнослужащих".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью французской газете Le Figaro.

Рассказывая о совершенных за последние три месяца военных провокациях Армении против Азербайджана, глава государства сказал: "В первый раз они совершили нападение на нас на армяно-азербайджанской государственной границе, находящейся далеко от Карабахского региона. Единодушное мнение международных наблюдателей было таково, что Армения совершила нападение на нас. Они хотели оккупировать новые территории. Хотели захватить контроль над нашей стратегической энергетической инфраструктурой, расположенной в нескольких километрах от государственной границы с Арменией. Вам, наверное, тоже известно, что Трансадриатический трубопровод, можно сказать, завершен. Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности не только Азербайджана, но и Европы. Считаем, что одной из целей Армении было захватить контроль над этим трубопроводом и шантажировать нас, а возможно, и европейских потребителей. Им был дан серьезный ответ. Мы добились того, что они отступили".

Говоря о военных целях нападения Армении 27 сентября, президент Ильхам Алиев отметил, что они заключались в том, чтобы сохранить неизменным статус-кво, переложить на нас вину за эту эскалацию, полностью сорвать переговоры, вовлечь в конфликт третьи страны и интернационализировать его. Подчеркнув, что Азербайджан лишь дал им адекватный ответ, глава государства сказал: "В результате мы освободили часть признанных на международном уровне территорий Азербайджана и продолжаем их освобождать".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərini azad etməyə davam edirik"

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