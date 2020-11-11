Президент: Они выплатят компенсацию

"Можно сказать, что 99% всех зданий на освобожденных от оккупации территориях разрушены – жилые здания, школы, больницы, общественные здания, исторические памятники, могилы наших предков, наши мечети. Сейчас мы распространяем эти кадры, все могут увидеть

"Можно сказать, что на 99% освобожденных от оккупации территорий разрушены все здания – жилые здания, школы, больницы, общественные здания, исторические памятники, могилы наших предков, наши мечети. Сейчас мы распространяем эти кадры, все могут увидеть их в прессе. Это дикость, вандализм, это военное преступление".

Как сообщает Report, об этом 11 ноября президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев сказал на встрече с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1.

"Враг совершил военное преступление, уже дано указание обеспечить учет и подсчет нанесенного ущерба. Уже мобилизованы группы, будут приглашены международные эксперты. При участии международных экспертов будет произведен подсчет причиненного финансового и морального ущерба, и мы – и народ в индивидуальном порядке, в то же время организованно подадим на врага в международные суды, они выплатят компенсацию, они ответят за свои грязные поступки и уже отвечают", - подчеркнул он.