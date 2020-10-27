Президент: Они нарушили прекращение огня ровно через две минуты

Об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил 26 октября в интервью итальянскому телеканалу Rai-1

"Все будет зависеть от того, как поведет себя Армения. Потому что первые два режима прекращения огня были сорваны именно Арменией. В течение 24 часов после первого прекращения огня, основанного на гуманитарных соображениях, Армения нарушила режим прекращения огня. Причем жестоко, в ночное время, сбрасывая баллистические ракеты на город Гянджа. В результате первого обстрела погибли 10 человек, многие получили ранения. Затем они еще раз, опять же, ночью нанесли удар по Гяндже. На этот раз число жертв было больше. Поэтому мы были вынуждены ответить".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил 26 октября в интервью итальянскому телеканалу Rai-1.

"Что касается второго прекращения огня, то у нас есть хронология нарушения режима прекращения огня со стороны Армении. Они нарушили режим прекращения огня ровно через 2 минуты после назначенного часа прекращения огня. Сегодня с 08.00 вступил в силу новый режим прекращения огня. Сейчас в Баку - 10.00 утра. Примерно спустя 3-4 минуты после 8 часов в город Тертер вновь были сброшены несколько снарядов. Мы не отвечаем на это. Мы надеемся, что это было сделано случайно. Но если это будет продолжаться, то, естественно, мы будем вынуждены дать адекватный ответ", - добавил глава государства.