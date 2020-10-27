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Президент: Они думали, мы и на этот раз проявим терпение

Президент: Они думали, мы и на этот раз проявим терпение "Премьер-министр также заявил, что "Карабах – это Армения и точка". Этим он полностью перечеркнул переговорный процесс"
Нагорно-карабахский конфликт
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27 октября 2020 г. 11:08
Президент: Они думали, мы и на этот раз проявим терпение
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"Это связано с ходом событий политического и военного характера. Основная причина в том, что Армения всеми средствами пыталась нарушить переговорный процесс. Новое правительство неоднократно заявляло, что базовые принципы для него неприемлемы, оно не готово возвращать ни пяди оккупированных земель".

Как передает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал 26 октября в интервью итальянскому телеканалу Rai-1, отвечая на вопрос журналиста: "Господин президент, что стало причиной начала вами военных операций в конце сентября? Почему так произошло?"

"Это противоречит базовым принципам. Премьер-министр заявлял, что Азербайджан должен вести переговоры не с Арменией, а с руководителем т.н. "Нагорного Карабаха". Это было неприемлемо и для нас, и для Минской группы ОБСЕ. Премьер-министр также заявил, что "Карабах – это Армения и точка". Этим он полностью перечеркнул переговорный процесс. В последний год переговоры практически не проводились, и Армения, чтобы свалить вину за это на нас, трижды пыталась совершить провокацию – в июле на границе, в августе направила диверсионную группу и в сентябре начала обстрел наших мирных городов. Они, наверно, думали, мы и на этот раз проявим терпение, но получилось иначе. Мы дали им такой ответ, что сейчас они сожалеют", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Onlar düşünürdülər ki, biz bu dəfə də təmkin göstərəcəyik"

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