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Президент обнародовал названия освобожденных вчера от оккупации сёл

Президент обнародовал названия освобожденных вчера от оккупации сёл "Ряд населенных пунктов освобожден от оккупации".
Нагорно-карабахский конфликт
26 октября 2020 г. 13:22
Президент обнародовал названия освобожденных вчера от оккупации сёл

"Ряд населенных пунктов освобожден от оккупации".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в обращении к народу.

Глава государства в обращении к народу объявил названия сел Зангиланского, Джабраильского и Губадлинского районов, освобожденных вчера от оккупации.

Зангиланский район: Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Рабенд, Еникенд;

Джебраильский район: Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдляр, Ховуслу, Челябиляр;

Губадлинский район: Падар, Эфендилер, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыйатаг, Моллабурхан и город Губадлы.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Zəngilan, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarının işğaldan azad edilmiş kəndlərinin adlarını açıqladı

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