Президент обнародовал названия освобожденных вчера от оккупации сёл

"Ряд населенных пунктов освобожден от оккупации".

"Ряд населенных пунктов освобожден от оккупации".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в обращении к народу.

Глава государства в обращении к народу объявил названия сел Зангиланского, Джабраильского и Губадлинского районов, освобожденных вчера от оккупации.

Зангиланский район: Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Рабенд, Еникенд;

Джебраильский район: Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдляр, Ховуслу, Челябиляр;

Губадлинский район: Падар, Эфендилер, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыйатаг, Моллабурхан и город Губадлы.