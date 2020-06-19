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Президент: Не советовал бы премьер-министру Армении говорить о расизме

​Президент: Не советовал бы премьер-министру Армении говорить о расизм

Президент Ильхам Алиев

"То, о чем я сказал в своем выступлении, является исторической правдой, основанной на резолюциях международных организаций. Во-первых, всем известен тот факт, что Армения оккупировала территорию Азербайджана. Во-вторых, не советовал бы премьер-министру Армении говорить о расизме, так как армянские террористы известны во всем мире".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на саммите стран Восточного партнерства в формате видеоконференции.

"Человек по фамилии Карапетян, совершивший террористический акт в парижском аэропорту Орли, впоследствии был экстрадирован в Армению и помилован Президентом Армении. Именно поэтому я бы рекомендовал ему сидеть тихо, когда идут обсуждения по таким вопросам. На этом завершаю свое выступление", - сказал Президент.

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