Президент: Не советовал бы премьер-министру Армении говорить о расизме

Президент Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/341a0de1f15558928fbdd86edf4df4e0/072c8219-74cd-401a-8990-8e6422d18513_292.jpg

"То, о чем я сказал в своем выступлении, является исторической правдой, основанной на резолюциях международных организаций. Во-первых, всем известен тот факт, что Армения оккупировала территорию Азербайджана. Во-вторых, не советовал бы премьер-министру Армении говорить о расизме, так как армянские террористы известны во всем мире".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на саммите стран Восточного партнерства в формате видеоконференции.

"Человек по фамилии Карапетян, совершивший террористический акт в парижском аэропорту Орли, впоследствии был экстрадирован в Армению и помилован Президентом Армении. Именно поэтому я бы рекомендовал ему сидеть тихо, когда идут обсуждения по таким вопросам. На этом завершаю свое выступление", - сказал Президент.