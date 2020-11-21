Президент: Надеюсь больше не услышать словосочетания «Нагорно-карабахский конфликт»

«Мы также рады тому, что другие члены Минской группы, которые напрямую не участвовали в выработке пунктов заявления, хоть и с опозданием, но тем не менее, также выразили свое отношение, позитивное отношение к тексту заявления».

«Мы также рады тому, что другие члены Минской группы, которые напрямую не участвовали в выработке пунктов заявления, хоть и с опозданием, но тем не менее, также выразили свое отношение, позитивное отношение к тексту заявления».

Как сообщает Report, об этом 21 ноября сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

«Конечно, мы были вправе ожидать от них более оперативной реакции, но видимо были определенные факторы, которые не позволили им выработать позицию. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я знаю, что в Москве была проведена встреча представителей Минской группы ОБСЕ. Думаю, что их также позитивный подход к заявлению будет играть важную роль в деле укрепления мер безопасности и долгосрочного мира», - отметил Президент.

«Также хотел бы отметить, что полностью разделяю позицию Президента Российской Федерации, когда он заявил, что надеется больше не услышать словосочетания «нагорно-карабахский конфликт». Я тоже надеюсь это больше не услышать. И услышать, когда мы будем говорить о Нагорном Карабахе только новости, связанные с развитием, устранением последствий войны и связанные с примирением когда-то враждовавших между собой стран.

Еще раз добро пожаловать. Всегда вам рады. Надеемся на конструктивную работу сегодня», - завершил глава государства.