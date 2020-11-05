Президент: Мы на активной стадии освобождения от оккупации других захваченных районов

Об этом 4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время интервью испанскому информационному агентству EFE

"Фактически 4 из 5 оккупированных районов уже либо полностью, либо частично освобождены. Сегодня мы находимся на активной стадии освобождения от оккупации других захваченных районов".

Как сообщает Report, об этом 4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Как я уже отметил, мы исполняем резолюции Совета Безопасности ООН и, кстати, уже выполнили часть основных принципов, так как основные принципы урегулирования, предложенные Минской группой ОБСЕ, фактически требовали освобождения оккупированных территорий Азербайджана. К сожалению, Армения не хотела сделать это добровольно, поэтому нам пришлось заставить их", - добавил глава государства.