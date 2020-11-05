О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Мы на активной стадии освобождения от оккупации других захваченных районов

Президент: Мы на активной стадии освобождения от оккупации других захваченных районов Об этом 4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время интервью испанскому информационному агентству EFE
Нагорно-карабахский конфликт
5 ноября 2020 г. 16:29
Президент: Мы на активной стадии освобождения от оккупации других захваченных районов
0 : 00
0 : 00

"Фактически 4 из 5 оккупированных районов уже либо полностью, либо частично освобождены. Сегодня мы находимся на активной стадии освобождения от оккупации других захваченных районов".

Как сообщает Report, об этом 4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Как я уже отметил, мы исполняем резолюции Совета Безопасности ООН и, кстати, уже выполнили часть основных принципов, так как основные принципы урегулирования, предложенные Минской группой ОБСЕ, фактически требовали освобождения оккупированных территорий Азербайджана. К сожалению, Армения не хотела сделать это добровольно, поэтому нам пришлось заставить их", - добавил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İşğal altında olan digər rayonların işğaldan azad edilməsinin aktiv mərhələsindəyik"

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi