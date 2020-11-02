Президент: Мы ломаем хребет армянского фашизма

"Никто не может перед нами устоять, никто не сможет сбить нас с этого пути"

"Армении трижды был предоставлен шанс. Несмотря на успешную операцию нашей армии, мы с уважением отнеслись к предложениям международных посредников и трижды пришли к соглашению о режиме прекращения огня".

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал принимая генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, президента Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафу Рифата, председателя Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхама Икрамова и президента Торговой и промышленной палаты Кыргызстана Марата Шаршекеева.

"И трижды Армения грубо нарушила его – первый раз бомбардировкой баллистическими ракетами Гянджи. Второй раз она нарушила его спустя 4-5 минут после начала режима прекращения огня. А в третий раз в результате обстрела Барды ракетами установки "СМЕРЧ" погиб 21 человек, 70 получили ранения. В результате же обстрела Гянджи баллистическими ракетами погибли около 30 человек. Вот это – чудовищное лицо армянского фашизма. Мы не только освобождаем свои земли от врага, но также ломаем хребет армянского фашизма, который является источником большой угрозы для региона, и мы будем продолжать это делать. Никто не может перед нами устоять, никто не сможет сбить нас с этого пути", - добавил Президент.