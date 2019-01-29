Президент: Мы используем все средства для решения вопроса, освобождения наших земель от оккупантов

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является для нас самой главной задачей. Восстановление территориальной целостности нашей страны – самый важный вопрос."

Как передает Report, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на встрече с семьями шехидов.

"Мы смогли добиться максимального результата в дипломатической плоскости. Сегодня весь мир заявляет, что этот конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности нашей страны. Многочисленные резолюции, постановления, подписанные в двустороннем формате договоры, декларации выражают поддержку территориальной целостности нашей страны. Ведущие международные организации мира – ООН, ее Совет Безопасности, Движение неприсоединения, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества и другие требуют урегулирования этого конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны. То есть, мы используем все средства для решения вопроса, освобождения наших земель от оккупантов", - отметил он.