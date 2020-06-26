Президент: Мы твердо стоим на своей позиции, связанной с конфликтом, и не отступим ни на шаг

Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/7a7c187605f07984f115480b07ca3846/9c31fcb6-945d-4a63-80ec-382cb2532b27_292.jpg

"Сегодня армяне проводят политику незаконного заселения оккупированных земель. Я уже несколько раз высказывал свои мысли по этому поводу, в том числе в рамках международных мероприятий. Я уделил внимание данному вопросу и в рамках последнего Саммита Восточного партнерства Европейского Союза. Мы поднимаем и будем поднимать этот вопрос во всех международных организациях. Незаконному заселению должен быть положен конец. Мы призываем к этому международную общественность. Мы хотим, чтобы сопредседатели Минской группы уделили этому вопросу особое внимание с тем, чтобы незаконное заселение было остановлено. Потому что политика Армении заключается именно в этом. Они переименовали наши города, сначала на территории нынешней Армении, а теперь – в Нагорном Карабахе и прилегающих регионах. Они проложили там "границы", уничтожили наше историческое прошлое, мечети, пытаются арменизировать наши исторические памятники, земли. В настоящее время они хотят провести незаконное заселение, однако испытывают трудности из-за недостатка человеческих ресурсов. Но все же стремятся к этому в результате деятельности диаспоры. Пусть все знают - мы не допустим этого".

Как передает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил на церемонии открытия Н-ской воинской части Министерства обороны 25 июня.

"Мы твердо стоим на своей позиции, связанной с конфликтом, и не отступим ни на шаг. Сейчас международные организации особо отмечают принцип территориальной целостности. Многие из выступавших на последнем Саммите Восточного партнерства Европейского Союза, мировые лидеры внесли ясность в данный вопрос. Принцип территориальной целостности превалирует над принципом самоопределения народов. Пусть никто не сомневается в этом. Что же касается Армении и нагорно-карабахского вопроса в целом, то принцип самоопределения не действует, потому что армянский народ уже самоопределился, у него есть армянское государство, хотя и созданное на азербайджанской земле. Мы никак не можем допустить создания на азербайджанской земле второго армянского государства. Однако, еще раз хочу сказать, принцип территориальной целостности сегодня преобладает. Поэтому с точки зрения международного права, исторической справедливости наша позиция совершенна. Конечно, конфликт должен быть урегулирован на основе этих принципов. Но, как я уже отметил, силовой фактор в мире выдвигается на передний план, и мы должны накопить силы, решить вопрос любым путем", - заявил Президент.