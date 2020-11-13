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Президент Красного Креста приедет в Москву обменяться оценками по Карабаху 

Президент Красного Креста приедет в Москву обменяться оценками по Карабаху  Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в ноябре посетит Москву
Нагорно-карабахский конфликт
13 ноября 2020 г. 13:15

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в ноябре посетит Москву.

Как передаёт российское бюро Report, об этом во время еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе мероприятия стороны планируют обменяться оценками происходящего в ряде регионов, в том числе в Нагорном Карабахе, обсудить возможные пути взаимодействия нашей страны с международным Комитетом Красного креста", - отметила М. Захарова.

"Также запланирован выход к прессе", - сказала она.

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