Президент: Из базы в Гюмри идут поставки армянским вооруженным силам

Что касается участия турецких войск в операциях – это тоже ложь

"Что касается участия турецких войск в операциях – это тоже ложь. Ни одного свидетельства нет. То, что турецкие F-16 находятся на территории Азербайджана – это было результатом того, что у нас проходили совместные военные учения накануне конфликта".

Как сообщает Report, об этом 26 октября в ходе интервью итальянскому каналу Rai-1, отвечая на вопрос журналиста "Господин Президент, один вопрос, который очень спорный. Некоторые страны, не только Армения, но и в том числе и Франция, каким-то образом обвиняют вас и Турцию в отправке тысяч наемников, джихадистов из Сирии в Карабах через Турцию. Как Вы ответите на такие обвинения, и как Вы ответите на обвинения, которые говорят о присутствии турецких войск и турецких военных самолетов на территории Азербайджана?", сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы же не говорим, сколько российских МиГ-29, Су-30 находятся на территории Армении. Мы же не говорим о том, что 5 тысяч российских войск расположены на базе в Армении в Гюмри, и, по нашим данным, оттуда периодически идут поставки армянским вооруженным силам, и это факты, в отличие от того, что говорится про нас. Поэтому я предлагаю тем, кто хочет нас обвинять, сначала разобраться с самими собой, а после этого делать такие скоропалительные выводы, основанные на ложной информации", - отметил глава государства.