Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта

Азербайджан добивается и будет добиваться желаемого и на этом этапе

"Сейчас этап политического урегулирования конфликта. Азербайджан добивается и будет добиваться желаемого и на этом этапе. Военный этап конфликта подошел к концу".

Как сообщает Report, об этом во время поездки в освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе города Физули и Джебраил сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Освобождение Шуши и освобождение еще более 70 населенных пунктов 9 ноября положили конец военному этапу конфликта. В начале конфликта и Второй Карабахской войны я говорил, и сегодня повторяю с большим чувством гордости, что у вопроса были военно-политические пути решения, и Азербайджан доказал это на поле боя. Мы вынудили врага подписать акт о капитуляции, и, таким образом, оккупированные до сих пор наши Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы в ближайшие дни будут возвращены Азербайджану.

Но посмотрите, какие зверства творит подлый враг – они сжигают дома, сжигают школы, вырубают деревья, отрезают линии электропередач. Это видит весь мир, это показывают все ведущие международные каналы. У них нет ни стыда, ни совести, ни моральных ценностей. Именно поэтому победа во Второй Карабахской войне имеет большое историческое значение. Это не просто вопрос освобождения Азербайджаном от оккупации своих земель. Это также показывает всему миру, всем оккупантам, что таким может быть их конец. Таков конец оккупантов, угнетателей", - подчеркнул глава государства.