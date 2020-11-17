О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта

Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта Азербайджан добивается и будет добиваться желаемого и на этом этапе
Нагорно-карабахский конфликт
103
17 ноября 2020 г. 15:12
Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта
0 : 00
0 : 00

"Сейчас этап политического урегулирования конфликта. Азербайджан добивается и будет добиваться желаемого и на этом этапе. Военный этап конфликта подошел к концу".

Как сообщает Report, об этом во время поездки в освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе города Физули и Джебраил сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Освобождение Шуши и освобождение еще более 70 населенных пунктов 9 ноября положили конец военному этапу конфликта. В начале конфликта и Второй Карабахской войны я говорил, и сегодня повторяю с большим чувством гордости, что у вопроса были военно-политические пути решения, и Азербайджан доказал это на поле боя. Мы вынудили врага подписать акт о капитуляции, и, таким образом, оккупированные до сих пор наши Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы в ближайшие дни будут возвращены Азербайджану.

Но посмотрите, какие зверства творит подлый враг – они сжигают дома, сжигают школы, вырубают деревья, отрезают линии электропередач. Это видит весь мир, это показывают все ведущие международные каналы. У них нет ни стыда, ни совести, ни моральных ценностей. Именно поэтому победа во Второй Карабахской войне имеет большое историческое значение. Это не просто вопрос освобождения Азербайджаном от оккупации своих земель. Это также показывает всему миру, всем оккупантам, что таким может быть их конец. Таков конец оккупантов, угнетателей", - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan münaqişənin siyasi həlli mərhələsində də istədiyinə nail olur və olacaq"

Новости партнеров

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта
Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта
17 ноября 2020 г. 15:12
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
17 ноября 2020 г. 13:28
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
17 ноября 2020 г. 12:32
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Физули и Джебраил
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Физули и Джебраил
17 ноября 2020 г. 10:59
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
16 ноября 2020 г. 12:47
В Физули два брата подорвались на мине, один из них скончался
В Физули два брата подорвались на мине, один из них скончался
14 ноября 2020 г. 18:58
Освобожденное от оккупации село Гюлябюрд Лачинского района 
Освобожденное от оккупации село Гюлябюрд Лачинского района 
14 ноября 2020 г. 14:52
Вынужденные переселенцы после возвращения на свои земли будут получать пособия в течение 3 лет
Вынужденные переселенцы после возвращения на свои земли будут получать пособия в течение 3 лет
14 ноября 2020 г. 14:22
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
14 ноября 2020 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi