Завотделом АП: Президент Ильхам Алиев разнес в пух и прах тезис Пашиняна

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как всегда, категорично, логично и с большим спокойствием выразил решительную позицию нашей страны по всем вопросам, включая армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Он категорично заявил на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", что "Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак".

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом внешнеполитических вопросов Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Завотделом АП отметил, что очень важно, что президент Ильхам Алиев именно на этой платформе озвучил мысль "Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак".

"Президент Ильхам Алиев в пух и прах разнес очередной тезис Пашиняна. Пашинян отмечает, что конфликт должен найти такую формулу решения, чтобы она была приемлема для Армении, Азербайджана и "нагорно-карабахского народа". Глава государства, обращаясь к аудитории, сказал, что нет понятия "народ Нагорного Карабаха". Президент отметил, что есть только одна формула решения конфликта – территориальная целостность Азербайджана".