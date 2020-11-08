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Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой

Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой Верховный Главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев позвонил командующему силами специального назначения Хикмету Мирзоеву.
Нагорно-карабахский конфликт
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8 ноября 2020 г. 14:08
Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой

Верховный Главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев позвонил командующему силами специального назначения Хикмету Мирзоеву.

Как передает Report, Верховный Главнокомандующий поздравил Хикмета Мирзоева с освобождением города Шуша от оккупантов.

Глава государства передал поздравления военнослужащим, всему личному составу ВС Азербайджана, героически и храбро участвовавшему в освобождении города Шуша.

Генерал-лейтенант Х.Мирзоев от имени личного состава выразил глубокую благодарность Верховному Главнокомандующему. Он сообщил, что личный состав всегда готов выполнить приказ Верховного Главнокомандующего и оправдать его доверие.

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Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan generalı qələbə münasibətilə təbrik etdi

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