Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой

Верховный Главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев позвонил командующему силами специального назначения Хикмету Мирзоеву.

Верховный Главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев позвонил командующему силами специального назначения Хикмету Мирзоеву.

Как передает Report, Верховный Главнокомандующий поздравил Хикмета Мирзоева с освобождением города Шуша от оккупантов.

Глава государства передал поздравления военнослужащим, всему личному составу ВС Азербайджана, героически и храбро участвовавшему в освобождении города Шуша.

Генерал-лейтенант Х.Мирзоев от имени личного состава выразил глубокую благодарность Верховному Главнокомандующему. Он сообщил, что личный состав всегда готов выполнить приказ Верховного Главнокомандующего и оправдать его доверие.