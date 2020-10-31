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Президент Ильхам Алиев: Наш ответ был жестким, но они заслужили это

Президент Ильхам Алиев: Наш ответ был жестким, но они заслужили это "Израильские дроны находятся у нас уже на протяжении многих лет. Кстати, некоторые из них были использованы в 2016 году против начатой Арменией провокации в ходе освобождения некоторых наших оккупированных земель. Однако то противостояние продолжалось лиш
Нагорно-карабахский конфликт
31 октября 2020 г. 16:06
Президент Ильхам Алиев: Наш ответ был жестким, но они заслужили это

"Израильские дроны находятся у нас уже на протяжении многих лет. Кстати, некоторые из них были использованы в 2016 году против начатой Арменией провокации в ходе освобождения некоторых наших оккупированных земель. Однако то противостояние продолжалось лишь несколько дней, так как Армения остановилась. Если бы они остановились и на сей раз, то и мы остановились".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев рассказал 28 октября в интервью немецкому телеканалу ARD, разъясняя как началась война.

Президент отметил, что армянская сторона хотела причинить Азербайджану большой ущерб.

"Они стали сбрасывать ракеты на города, расположенные очень далеко от линии соприкосновения, среди нашего гражданского населения есть много жертв – на сегодняшний день 69 человек (на дату интервью 28 октября - ред.). Так что мы должны были защитить себя, наш народ и ответить. Наш ответ был жестким, но они заслужили это", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bizim cavabımız sərt idi, amma onlar buna layiq idilər"

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