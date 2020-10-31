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Президент: Мы располагаем современным вооружением и демонстрируем его на поле боя

Президент: Мы располагаем современным вооружением и демонстрируем его на поле боя "Подписание или неподписание нами той или иной конвенции не означает использование или неиспользование нами данных боеприпасов. У нас достаточно оружия".
Нагорно-карабахский конфликт
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31 октября 2020 г. 16:09
Президент: Мы располагаем современным вооружением и демонстрируем его на поле боя

"Подписание или неподписание нами той или иной конвенции не означает использование или неиспользование нами данных боеприпасов. У нас достаточно оружия".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев рассказал 28 октября в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос почему Азербайджан не подписал конвенцию ООН о кассетных боеприпасах.

Глава государства отметил: "Мы располагаем современным вооружением и демонстрируем его на поле боя. Вот, что мы делаем. Мы освобождаем территории не бомбами, одно за другим мы освобождаем территории, села, города силой бойцов, возвышающих флаг Азербайджана. Это делается так".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bizim müasir silahlarımız var və onları döyüş meydanında nümayiş etdiririk"

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