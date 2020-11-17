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Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!

Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию! Мы вас победили, Пашинян никто!
Нагорно-карабахский конфликт
17 ноября 2020 г. 13:54
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
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"Сколько человек дезертировало. Глава их хунты спрятался в бункере, и носа не показывал. А где же твоя смелость, мужество? Мы разгромили армянскую армию!".

Как сообщает Report, об этом во время поездки на освобожденные от оккупации территории сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В то же время мы преподали урок преступникам, долгое время руководившим Арменией. Пашинян за последние два года уничтожил свою страну, думает, как спастись от гнева армянского народа. Мы уничтожили армию Кочаряна, Саргсяна. Они разрушили все на наших землях. В этот раз они от страха не смогли и носа показать на территории Нагорного Карабаха. Где ваш героизм? Нацепили на себя фальшивые геройские ордена. Снимите и спрячьте куда подальше эти железяки. Мы вас победили, Пашинян никто! Вас – Кочарян и Саргсян, палачей азербайджанского народа, палачей Ходжалы, мы одолели. Вашу армию уничтожили мы", - заявил президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Koçaryan və Sarqsyan, sizin ordunuzu məhv etmişik!"

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