Президент Ильхам Алиев: Весь мир признает территориальную целостность Азербайджана

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован только на основе международных норм и принципов".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии ифтара, данного председателем Управления мусульман Кавказа, шейх уль-исламом гаджи Аллахшукюром Пашазаде по случаю священного месяца Рамазан.

"Нагорный Карабах – наша историческая земля, мы доводим это, эти реалии до всего мира. Изданы многочисленные труды, книги, проведено много мероприятий. Мы должны доводить и доводим историческую правду. Уже ни у кого не вызывает сомнения то, что Нагорный Карабах исторически принадлежал азербайджанскому народу. С правовой точки зрения Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, весь мир признает территориальную целостность Азербайджана. Ни одна страна не признаёт и, уверен, никогда не признает существующий в Нагорном Карабахе криминальный, самопровозглашенный режим. Эти факторы, и исторические факты, и нормы международного права, постановления и резолюции международных организаций не только усиливают нашу позицию, но и создают основу для урегулирования конфликта, правовую базу, и мы добились этого в результате неустанной деятельности. Уверен, что, проводя последовательную политику, мы добьемся поставленной цели, восстановим территориальную целостность нашей страны. У меня нет сомнений в этом. Об этом позволяют говорить исторические реалии, правовая база, резолюции Совета Безопасности ООН, постановления и резолюции других организаций, наше экономическое могущество, военная мощь и сложившаяся в регионе реальная ситуация", - заявил президент Ильхам Алиев.

"То, о чем я говорил годами, сегодня говорит армянский народ. С самой высокой трибуны мира – с трибуны ООН я разоблачал прежний криминальный режим Армении. Называл их своими именами. Обвинял их в Ходжалинском геноциде, военных преступлениях. Я называл прежнюю власть в Армении кровожадным, криминальным, бандитским режимом. Все это – правда. Я говорил правду, сегодня эту правду говорит армянский народ. Сегодня армянский народ, наконец, понял, что в течение 20 лет им руководил режим криминальной хунты. Режим, который преследовал только свои интересы. Режим, из-за неудовлетворительной и преступной деятельности которого Армения оказалась в столь плачевном состоянии. Я неоднократно говорил, что Армения переживает экономический, демографический кризис, страна пустеет, ежегодно десятки тысяч человек навсегда покидают ее, в Армении нет никаких перспектив для развития. Я говорил, что Азербайджан превратил Армению в тупик, экономический, политический, транспортный тупик. Почему? Потому что Армения оккупировала наши земли. Теперь все это говорит армянский народ. Это еще раз показывает, что Азербайджан добьется в этом конфликте поставленной цели, восстановит правду и справедливость", - сказал глава государства.

"Надеюсь, что новое руководство Армении не будет повторять ошибок прежней власти, проделает серьезную работу для скорейшего урегулирования конфликта, и будет дан старт реальному, а не ради имитации, переговорному процессу. Таким образом, вопрос может найти решение, и на Кавказе может наступить мир. Мы хотим этого, мы требуем урегулирования конфликта, мы имеем право на это. Надеемся, что данный вопрос в скором времени может найти решение путем переговоров", - подчеркнул президент Азербайджана.