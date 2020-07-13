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Президент Грузии призвала Азербайджан и Армению к миру

Президент Грузии призвала Азербайджан и Армению к миру Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила беспокойство в связи вооруженным противостоянием, происходившим на границе между Арменией и Азербайджаном 12−13 июля, и призвала стороны к мирным переговорам и предотвращению дальнейшей эскалации ситуации
Нагорно-карабахский конфликт
13 июля 2020 г. 22:20
Президент Грузии призвала Азербайджан и Армению к миру

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила беспокойство в связи вооруженным противостоянием, происходившим на границе между Азербайджаном и Арменией 12−13 июля, и призвала стороны к мирным переговорам и предотвращению дальнейшей эскалации ситуации.

Как передает Report, соответствующее заявление главы государства 13 июля распространила пресс-служба президента Грузии.

"Сегодня, когда мы все вместе боремся с невидимым врагом, огромное значение имеет международная солидарность и сохранение глобальной стабильности. Мир и безопасность нашего региона важны для будущего развития и благоденствия как Грузии, так и наших дружественных и партнерских государств — Азербайджана и Армении. Президент Грузии надеется, что своевременно будут приняты необходимые меры и путем мирных переговоров будет предотвращена дальнейшая эскалация ситуации", — говорится в заявлении Саломе Зурабишвили.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan prezidenti Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki gərginliklə bağlı bəyanat yaydı

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