​Президент Генассамблеи: ООН не признает измененные силой границы

Организация Объединенных Наций (ООН) всегда выступала за территориальную целостность и неприкосновенность границ.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил находящийся с визитом в Баку президент Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

"ООН всегда придерживалась принципов нерушимости границ и территориальной целостности всех стран. На основе этих же принципов мы послужили формированию международного права. ООН всегда в своей деятельности считал важным вопросы неприкосновенности границ. ООН выразил свою позицию (по Нагорному Карабаху- ред.) 4 резолюциями Совета безопасности",- сказал он.

По словам президента Генассамблеи, ООН, в частности, не признает измененные силой границы или их изменение без согласия одной из сторон.

"Мы считаем, что должен быть выработан механизм, согласно которому будут решены данные вопросы. И наша цель заключается в полной поддержке данного механизма. Мы также очень надеемся, что переговоры дадут свои результаты и конфликт будет урегулирован мирным путем",- подытожил он.