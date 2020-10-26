Президент: Ежедневно Армении отправляют самое современное вооружение

«Должен сообщить, что сегодня Армения вооружается. Ежедневно Армении отправляют самое современное вооружение. У нас есть список этого оружия. У нас есть все данные о совершенных рейсах - когда, откуда, из какого города вылетел борт и когда приземлился в Е

«Должен сообщить, что сегодня Армения вооружается. Ежедневно Армении отправляют самое современное вооружение. У нас есть список этого оружия. У нас есть все данные о совершенных рейсах - когда, откуда, из какого города вылетел борт и когда приземлился в Ереване, что на нем было».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандущий Ильхам Алиев на оперативном совещании в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных в фронтовой зоне.

Верховный главнокомандущий заявил, что в ходе нынешних боев были уничтожены или взяты в качестве трофеев около 300 армянских танков.

«Откуда у них столько денег? Это же бедная страна, у которой нет ни денег, ни возможностей. Получили бесплатно. Уничтожены шесть зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны «С-300». Их стоимость известна. Откуда это у них? Зенитно-ракетные комплексы «ТОР», «ОСА», беспилотные летательные аппараты, самолеты, которые уже уничтожены Азербайджаном. Откуда у них «Точка-У», «СКАД»? Они были переданы и передаются им бесплатно. Мы не можем хранить молчание по этому поводу. Пусть все это знают. Мы сражаемся в одиночку, в одиночку!

Я говорю это, в первую очередь, для того, чтобы азербайджанский народ знал реальную ситуацию. Чтобы он знал, какой ценой мы освобождаем наши земли от оккупантов. Чтобы он знал, что если бы на протяжении этих 27-28 лет Армении не оказывалась финансовая, военная, политическая помощь, то наши земли давно были бы освобождены от оккупантов, причем мирным путем. Посмотрите, как теперь армянские солдаты убегают с поля боя. Все эти кадры есть», - сказал Президент.

«Сегодня только часть из них просачивается в прессу. Но на самом деле это очень большой видеоматериал. Если бы не было этого оружия, политической поддержки, то смогла бы Армения удерживать наши земли под оккупацией! Конечно же, нет. Я говорил, мы гоним и будем гнать их. Никто не сможет противостоять Азербайджану. Мы правы, мы сражаемся на своих землях, восстанавливаем свою территориальную целостность, мы не перешли на территорию Армении, у нас нет таких планов. Если бы мы думали об этом, то давно сделали бы это. Для этого даже не нужно прилагать больших усилий», - заявил глава государства.