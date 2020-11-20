Президент: Единственным путем для них является проживание бок о бок с народом Азербайджана

"Заинтересован, чтобы в нашем регионе, на Южном Кавказе был положен конец вражде и установились нормальные, деловые отношения"

"Мы живем в этом регионе, и хотим мы того или нет это соседство будет продолжаться. Я, как Президент страны и Верховный главнокомандующий, заинтересован, чтобы в нашем регионе, на Южном Кавказе был положен конец вражде и установились нормальные, деловые отношения. Во всяком случае, мы хотим этого". Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев заявил в обращении к народу в связи с освобождением Агдамского района от оккупации.

"В период войны я говорил, говорю еще раз, у нас нет никаких проблем с армянским народом. Мы не проводили этническую чистку против армянского народа, как они это сделали против нас. Мы не разрушили их исторические памятники, мы защищаем их, и как вы знаете, предприняли важные шаги в связи с этим вопросом.

Мы не разрушали их города, хотя могли это сделать. Разрушить Ханкенди после взятия Шуши не составило бы большой проблемы. Мы могли бы разрушить его за один день. Сделали ли мы это? Нет. А во что они превратили наши города. Поэтому у нас нет проблем с армянским народом. Хочу сказать еще раз, все народы, проживающие в едином Азербайджанском государстве, обладают равными правами, в том числе армянский народ. В Азербайджане проживают тысячи армян. Кто-то что-то говорит им в нашей стране? Нет. Они нормально живут как граждане Азербайджана. Уверен, что придет день, и проживающие в Нагорном Карабахе армяне также поймут, что единственным путем для них является проживание бок о бок с азербайджанским народом, проживание в условиях добрососедства и воздержание от всех этих грязных деяний", - заявил президент.