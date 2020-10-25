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Report Georgia

Президент: Доказательств нарушения огня Азербайджаном нет

Президент: Доказательств нарушения огня Азербайджаном нет "Мы были готовы к прекращению огня. 10 октября в Москве наш министр иностранных дел, министр иностранных дел Армении и министр иностранных дел России выступили с заявлением о прекращении огня. Однако на следующий день армяне, совершив атаку с использовани
Нагорно-карабахский конфликт
25 октября 2020 г. 15:08
Президент: Доказательств нарушения огня Азербайджаном нет
Президент Ильхам Алиев

"Мы были готовы к прекращению огня. 10 октября в Москве наш министр иностранных дел, министр иностранных дел Армении и министр иностранных дел России выступили с заявлением о прекращении огня. Однако на следующий день армяне, совершив атаку с использованием баллистической ракеты с территории Армении на второй по величине город Азербайджана - Гянджу, расположенную очень далеко от зоны, где происходят столкновения, совершили убийство 10 гражданских лиц и ранили более 30 человек. Затем была совершена вторая атака баллистической ракетой на Гянджу и убито 15 человек".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Мы просто ответили, потому что мы дважды договаривались о прекращении огня. В первый раз армяне в ночное время, в 1 час ночи, сбросили баллистическую ракету на спящий город. Во второй раз прекращение огня продолжалось всего две минуты, и Армения нарушила его. Доказательств нарушения огня Азербайджаном нет", - отметил Президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanın atəşkəsi pozması barədə sübut yoxdur"

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