Президент: Часть Кельбаджара освобождена от оккупантов

«Повторяю, Азербайджанская армия проявляет большое мужество и профессионализм. Мы потеряли свои земли в начале 1990-х в течение несколько лет».

«Повторяю, Азербайджанская армия проявляет большое мужество и профессионализм. Мы потеряли свои земли в начале 1990-х в течение несколько лет».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандущий Ильхам Алиев на оперативном совещании в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных в фронтовой зоне.

«Сегодня не прошло и месяца, от оккупантов освобождены части Физулинского, Гадрутского, Джебраильского, Зангиланского, Кельбаджарского и Губадлинского районов. Повторяю, хорошие новости приходят с фронта каждый день. Верно, что в некоторых направлениях нужны серьезные корректировки, но в целом мы достигаем своей цели. Каждый день дается боевая задача на следующий день. Я подтверждаю эту боевую задачу, и можно сказать большая часть задачи выполняется», - сказал глава государства.