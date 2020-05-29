Президент: Азербайджанская армия может выполнить любую задачу

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева https://report.az/storage/news/9cebe1fd57a49cafce93c12f3b507d69/1b760e9c-954e-45d7-964b-ccc0e64c229d_292.jpg

"Шел ноябрь 1987 года. Прошло всего две недели, как Гейдар Алиев ушел с должности. Что сделали здешние? Ничего. Проявили полное равнодушие. Словно, родились не на этой земле. Остались безучастными, не отреагировали. Они не смогли удержать ситуацию под контролем, в результате через некоторое время была совершена провокация".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами после открытия жилого комплекса "Гобу Парк-3" в Гарадагском районе.

"Взгляните на данную историю с этой точки зрения. Прошло всего 3-4 месяца, в феврале 1988 года была совершена сумгайытская провокация. В чем она заключалась? Армянские бандиты, создав там группу, убили нескольких армян и приписали это азербайджанскому народу. Это тоже исторические факты.

Расследование проводили не мы. Его проводила прибывшая из Москвы следственная группа. Выяснилось, что главарем этой банды был армянин. Это заявили ему в лицо свидетели, в отношении которых он совершил насилие, есть кадры. Родственники, близкие убитых им людей сказали, что именно он их убивал. Посмотрите, что произошло потом? Этого человека арестовали, приговорили. Спустя год его отправляют для отбывания наказания в Армению. И что сделали в Армении? Выпустили его. Ну, хорошо, этот человек убил армян, это подтверждено, есть материалы следствия. Почему вы его отпустили? Значит, это была заранее спланированная провокация. Ее совершили армяне, а потом свалили на азербайджанский народ. Это дало им возможность поднять нагорно-карабахский вопрос. Такова история.

Что же предприняли власти Азербайджана? Ничего. Человек, возглавлявший в то время Азербайджан, не знал, как целовать пятки московским чиновникам. Это – национальный позор. Не прошло и нескольких месяцев после распада Советского Союза, как был учинен Ходжалинский геноцид. Власти Азербайджана не смогли защитить своих граждан. Против нашего народа было совершено кровавое преступление, геноцид. Спустя несколько месяцев – в мае 1992 года были оккупированы Шуша и Лачин. Кто виноват? Народный фронт Азербайджана. Это – главный виновник. Конечно, виновата и тогдашняя власть, потому что она не смогла защитить наши города. Однако Народный фронт Азербайджана совершил предательство, чтобы прийти к власти. Люди, якобы организовавшие оборону Шуши, совершили предательство, сбежали и скрылись. Шуша – неприступная крепость. Захватить ее невозможно. Ее можно годами оборонять с небольшим контингентом. Однако они совершили предательство, чтобы свалить власть, прийти к власти. Так и случилось. Затем продали и Лачин. Пришли к власти. Их основной целью было прийти к власти и все разграбить.

Преступные деяния Народного фронта Азербайджана на этом не заканчиваются. Вслед за этим в результате их нерадивой деятельности был оккупирован Кяльбаджар. Они не смогли правильно построить оборону. Да и кто строил бы оборону? Кто занимался обороной? Безграмотные люди и предатели, не имевшие представления о военном деле. Кто находился во главе государства. Пустослов, не пользовавшийся никаким уважением в народе. Кто вверг наш народ в эту беду? Они. Если бы в то время был Гейдар Алиев, разве он позволил бы, чтобы возникла такая ситуация? Поэтому мы должны знать это. Что они сделали после того, как отдали Кяльбаджар? Вместо того, чтобы исправить ситуацию, развернули борьбу против собственной армии. Здесь захватывались земли, а они бомбили Гянджу. После оккупации Кяльбаджарского, Лачинского, Шушинского районов между Нагорным Карабахом и Арменией появилось сообщение. А они бомбили Гянджу. Кто это сделал? Народный фронт Азербайджана. Те, что сегодня крутятся там и тут, - тоже преступники, причастные к этому. Народ не вытерпел этого, раз и навсегда смел их. Именно после этого Гейдар Алиев по требованию народа пришел к власти, и ситуация стабилизировалась.

Вот виновные, вот историческая правда. Какие огромные усилия сегодня прилагаются, чтобы выправить ситуацию, освободить земли от оккупации. Однако апрельские бои и успешная нахчыванская операция показали, что Азербайджанская армия может выполнить любую задачу", - сказал Президент.