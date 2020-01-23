Президент Азербайджана: Мы подверглись оккупации со стороны Армении, и это является постоянным источником угрозы

Мы видим напряженность в Афганистане, видим там неурегулированную ситуацию. Мы сами подверглись оккупации со стороны Армении, это является постоянным источником угрозы. Можно сказать, 20 процентов наших территорий, вопреки нормам международного права и резолюциям Совета Безопасности ООН, находятся под оккупацией Армении. Мы становимся свидетелями обострения напряженности в американо-иранских отношениях.

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, отвечая на вопросы модератора на панельном заседании на тему "Стратегический взгляд: Евразия" в рамках Давосского всемирного экономического форума.

"Потенциальной угрозой являются многие возникающие в регионе горячие точки. Поэтому мы очень заинтересованы в безопасности и определенности за пределами наших границ. Потому что экономические трудности, находящиеся даже за пределами Азербайджана, могут повлиять на наше экономическое и социальное положение. Поэтому считаю, что ситуация, связанная со стабильностью в регионе, является основным вопросом, вызывающим нашу обеспокоенность, и, если так можно сказать, основной опасностью является нестабильность в регионе", - отметил Ильхам Алиев.