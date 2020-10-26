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Президент: Азербайджанская Армия освободила от врага ряд населенных пунктов

Президент: Азербайджанская Армия освободила от врага ряд населенных пунктов “Вторая Карабахская война длится около месяца. Эта война для нашего народа Отечественная. Мы освобождает от оккупантов земли нашей Родины" Как передает Rep
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 12:43
Президент: Азербайджанская Армия освободила от врага ряд населенных пунктов

“Вторая Карабахская война длится около месяца. Эта война для нашего народа Отечественная. Мы освобождает от оккупантов земли нашей Родины. За этот период славная Азербайджанская Армия освободила от врага ряд населенных пунктов".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к народу.

“Мы на поле боя восстанавливаем историческую справедливость. Потому что Нагорный Карабах - исконная, историческая земля Азербайджана. Веками азербайджанский народ жил, создавал, созидал на этих землях. Мы хорошо знаем историю Карабаха. В последние годы проведено много работ по донесению до мировой общественности этой истории", - добавил президент.

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Версия на английском языке President: "Azerbaijani Army liberated many settlements from occupation"
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan Ordusu bir çox yaşayış məntəqələrini düşməndən azad edib”

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