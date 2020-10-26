Президент Азербайджана: Земли от оккупантов освобождают солдаты и офицеры

«Эти бои стали для нас большим опытом. Мы увидели, что некоторые виды вооружения, находящиеся в нашем арсенале, в ряде случаев не так уж и необходимы в современных боях. Наоборот, сегодня мы вступили в высокотехнологичный этап, и, конечно же, технологии,

«Эти бои стали для нас большим опытом. Мы увидели, что некоторые виды вооружения, находящиеся в нашем арсенале, в ряде случаев не так уж и необходимы в современных боях. Наоборот, сегодня мы вступили в высокотехнологичный этап, и, конечно же, технологии, профессионализм в большой степени обеспечивают успех любой армии».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандущий Ильхам Алиев на оперативном совещании в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных в фронтовой зоне.

Глава государства заявил, что земли от оккупантов освобождают солдаты и офицеры:

«Флаг также водружают они, и земли от оккупантов освобождают они. Поэтому в предстоящие дни, - сегодня мы поговорим об этом, - наши военные операции должны проводиться таким образом, чтобы повысилась их эффективность, чтобы мы не теряли время. В некоторых случаях есть задержки. Порой задержки никак не могут обосновать. Мы анализируем, будем анализировать все это. Еще раз говорю, Азербайджанская армия демонстрирует большую отвагу, профессионализм. В начале 1990-х годов мы потеряли наши земли за несколько лет.

Сегодня не прошло и месяца как мы освободили от оккупантов часть Физулинского, Гадрутского, Джебраильского, Зангиланского, Кяльбаджарского, Губадлинского районов. Повторяю, ежедневно с фронта приходят хорошие вести. Правда, на некоторых направлениях нужны серьезные корректировки, но в целом мы достигаем стоящей перед нами цели. Каждый день дается боевое задание на следующий день. Я утверждаю это боевое задание и, можно сказать, что большая его часть выполняется», - отметил Президент.

«Я уверен, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Мы сражаемся на своей земле. Справедливость на нашей стороне, международное право на нашей стороне, историческая справедливость на нашей стороне. Мы должны восстановить свою территориальную целостность, мы должны прогнать оккупантов с наших земель, должны обеспечить суверенитет нашей страны. Уверен, что мы добьемся этого. Но для того, чтобы добиться этого, конечно же, от каждого должностного лица требуется быть ответственным, отважным и дисциплинированным», - сказал глава государства.