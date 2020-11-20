Президент Азербайджана: В армянской армии число дезертиров превысило 10 тысяч

"Что касается войны, я должен еще раз сказать, что азербайджанский солдат, офицер продемонстрировал героизм"

"Что касается войны, я должен еще раз сказать, что азербайджанский солдат, офицер продемонстрировал героизм. А в армянской армии число дезертиров превысило 10 тысяч, причем это говорят они сами, их официальные лица – более 10 тысяч дезертиров. Это в очередной раз показывает, какая армия непобедимая? Какая армия героическая? Их армия, на самом деле группа разбойников, могла воевать только против гражданских, безоружных лиц".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал в обращении к народу в связи с освобождением Агдамского района от оккупации.

"Убийцы Ходжалы, другие убийцы, которые поджигали наши села, убивали наших людей, гражданских лиц, не могут считаться военнослужащими. Их армия состоит из воров. Сколько армянских генералов – воров за последние два года были арестованы?! Генералы, которые продают тушенку, паек солдата – воры. Их "герои" - трусы, их руководители – преступники. Руководство Армении уже само говорит это, что в течение 20 лет – с 1998 по 2018 год этой страной руководили разбойники, воры, трусы, дезертиры. А кто руководил в течение последних двух с половиной лет? Весь мир уже видит, и какое название можно дать этой стране? Только одно – неуспешная страна. В чем причина этой безуспешности? Оккупация! Я неоднократно говорил это. Каждый может посмотреть мои выступления, интервью. Я говорил, что эта оккупация доведет Армению в пропасть. Говорил, что мы никогда не смиримся с этой оккупацией, рано или поздно вернем свои земли. Но Армения потеряет этот исторический шанс.

На протяжении около 30 этих лет Армения не смогла стать независимой страной, и сегодня она не является независимой. Армения фактически колония. Об этом ли мечтал армянский народ? Этого ли они ожидали? Почему они не смогли стать независимой страной? Из-за оккупации. Чего они добились этой оккупацией. Ничего. Они опозорились на политическом уровне, мы опозорили их, проведя активную работу во всех международных организациях, и были приняты необходимые нам, требующие международного права резолюции, решения. Потерпев поражение на поле боя, они опозорились на весь мир. Впредь они будут жить с этим клеймом, с клеймом "потерпевшей поражение страны". Они жили в Баку, Гяндже, других наших городах, районах. Кто-то что-то говорил им? Нет. Они лишились этого. Прогнав оттуда наш народ, проведя политику этнической чистки, они были вынуждены уйти и отсюда. Чего добились? Ничего. А теперь в этой позорной ситуации они грызутся между собой, уничтожают оставшуюся государственность. Тогда я говорил, чтобы они взялись за ум, положили конец этой оккупации. Армения не может развиваться пока продолжается эта оккупация, и не смогла. Зависимая с политической, военной точек зрения, неполноценная с экономической точки зрения. С идеологической точки зрения они сформировали очень вредные идеологические основы. Их идеологические основы созданы на лжи, на исторической фальсификации и прошлом. Как может прогрессировать страна, которая не может отстать от сфальсифицированного прошлого?

Посмотрите, сколько войн было в мире. Возьмите хотя бы последние 100, 200 лет. Сколько людей погибло в этих войнах. Кто годами сохранил в своем сердце эту вражду, злобу? Кто растил своих детей c чувством ненависти? Вот будущее этого, вот реалии этого. Во время войны с Германией Советский Союз потерял десятки миллионов человек, спустя 10, 20 лет уже было перемирие. Сегодня отношения между Россией и Германией развиваются нормально. А страны Европы? Сколько Франция воевала с Италией. Сколько Германия воевала с Францией. Народ какой страны хранит в своем сердце эту ненависть, как говорится, воспламеняет ее. Вот, что привело Армению в такое состояние. Во всех своих бедах они виноваты сами. С другой стороны, как может развиваться страна, которая не может построить нормальные отношения с соседями? Территориальные претензии к Турции. Вообще потеряли голову. Выдвигать территориальные претензии к такой большой стране как Турция – самоубийство. Территориальные претензии к Азербайджану. В течение определенного времени они смогли реализовать эту претензию, оккупировали наши земли, изгнали соседний народ. Считали, что они правы и создавали ложную историю. Теперь они ждут помощи от других стран. Как будто, весь мир им должен. Ты независимая страна, так и живи как независимая страна. Если не можешь жить как независимая страна, то войди в состав другой страны. Спусти свой флаг, сложи его, положи в карман и иди живи в составе другой страны. Они сами являются причиной своих бед. Этот нанесенный по ним удар, произошедшие с ними события, может, отрезвят их, чтобы они смогли после этого жить как нормальная страна, если они сделают правильный выбор, если они нормализуют отношения с соседями", - сказал глава государства.