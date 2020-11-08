Президент Азербайджана: Спустя 28 лет в Шуше снова прозвучит азан

"28 лет Шуша находилась под оккупацией. В истории Азербайджана Шуша занимает особое место. Это наш древний, исторический город. На протяжении веков азербайджанцы жили, творили и созидали в Шуше"

"28 лет Шуша находилась под оккупацией. В истории Азербайджана Шуша занимает особое место. Это наш древний, исторический город. На протяжении веков азербайджанцы жили, творили и созидали в Шуше".

Как сообщает Report, об этом сегодня сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время обращения к народу на Аллее шехидов.

"Шуша - жемчужина не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Однако коварный враг оккупацией Шуши нанес большой удар нашему культурному наследию, разрушил наши исторические памятники, разрушил, осквернил наши мечети. Теперь мы вернулись в Шушу. Мы восстановим все наши исторические памятники, восстановим все мечети, спустя 28 лет в Шуше снова прозвучит азан. Несколько лет назад, после апрельских боев 2016 года на открытии построенной по моему поручению мечети в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Мярджанлы, я заявил, что эта мечеть – подобие Шушинской мечети, по размерам и по архитектурному стилю. Говорил, что придет день, когда мы восстановим разрушенные армянскими вандалами мечети в Шуше и этот день наступает. Сегодня флаг Азербайджана развевается в Шуше. Сегодня весь азербайджанский народ с гордостью встречает эту новость", - заявил глава государства.