Президент Азербайджана: Сегодня в Армении преобладает фашистская идеология

"Армения поставила себя в крайне неприглядное положение, как вы отметили, изолировала себя от мира, потому что выступать против этой инициативы - безрассудство и плод нерационального сознания".

"Армения поставила себя в крайне неприглядное положение, как вы отметили, изолировала себя от мира, потому что выступать против этой инициативы - безрассудство и плод нерационального сознания".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению "Хазар", после ознакомления с условиями, созданными в госпитале модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенного для лечения больных коронавирусом.

"Ведь выдвигая эту инициативу, мы преследовали одну цель: объединить усилия уже в мировом масштабе. В связи с данной инициативой у нас будут и конкретные предложения, потому что мы провели это в тюркском мире, в рамках Движения неприсоединения, объединяющего 120 стран. В настоящее время мы хотим провести это в мировом масштабе, чтобы здесь применялся единый подход, чтобы страны не замыкались в себе, чтобы развитые страны помогали странам, находящимся в тяжелом положении. Мы не видим этого. Сейчас мы видим, кто кому помогает. Чтобы после получения вакцины она предоставлялась странам, которые не могут купить ее, бесплатно. Чтобы донорские организации, крупные бизнес-структуры сказали здесь свое слово. То есть, мы выдвигаем данные предложения для этого, а также для демонстрации солидарности. Еще неизвестно, что произойдет после изобретения вакцины. Сегодня идет борьба за лекарства, приборы. Мы сами столкнулись с такой ситуацией. Мы не смогли доставить в нашу страну некоторые заказанные и закупленные приборы, так как нам не дали возможности. Какая ситуация сложится после изобретения вакцины? Этого никто не знает. Во-первых, насколько эффективной будет эта вакцина? Сейчас идет тестирование. Кроме того, будет ли она доступна бедным странам или нет? Будет ли она продаваться или распределяться Всемирной организацией здравоохранения? Или богатые страны, воспользовавшись этим, спасут своих граждан, а люди в бедных странах умрут? Это невыносимо. Все эти вопросы требуют единого подхода. Мы должны поднять данный вопрос, даже если на Генеральной Ассамблее ООН страны не придут к единому мнению. Мы поднимаем этот вопрос как ответственная страна мирового сообщества. Поэтому данный шаг Армении совершенно непонятен.

Как вам известно, для реализации данной инициативы нам нужны были 97 голосов. Мы же получили голоса более 130 стран. Считаю, что здесь сыграли свою роль два основных фактора – актуальность данной темы и поддержка и симпатия к Азербайджану на международной арене. Мы завоевали эту симпатию благодаря многолетней последовательной деятельности, принципиальной, независимой политике.

Что касается Армении, то на самом деле они поставили себя в очень смешное положение. Более 130 стран официально поддержали нашу инициативу, причем в индивидуальном порядке. Несмотря на то, что Движение неприсоединения целиком поддержало это, тем не менее, все страны в индивидуальном порядке информировали письмами либо нас, либо ООН. Несколько стран остались безмолвными. То есть, они просто не отреагировали на это. Единственная страна, которая выступила против этого, – Армения. Посол Армении в ООН направил очень странное письмо, в котором говорится, что они выступают против.

Во-первых, Армения сама является одной из стран региона, а может и мира, наиболее пострадавших от пандемии. Сегодня они сами признают, что не справляются с пандемией. Уже не осталось дверей, куда бы они не стучались за помощью. Они вновь пытаются жить, попрошайничая, умоляя, за счет какой-то помощи оттуда-отсюда. В таком случае они сами должны быть заинтересованы. Во-вторых, это еще раз демонстрирует их ксенофобскую, расистскую и фашистскую сущность, так как мир уже неоднократно видел их истинное лицо. Сегодня в Армении преобладает фашистская идеология. Я говорил, что режим может смениться, но фашистская идеология этой страны остается неизменной. Мишенью этой идеологии являемся мы. Их азербайджанофобская идеология проявляется и сегодня. Они сами себя изолируют от мира. Но этот шаг, конечно же, не может на что-либо повлиять. Просто мировая общественность еще раз повысит внимание к армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, увидит, что именно поэтому был предпринят данный шаг, поэтому Армения возразила и вновь осталась в изоляции.

Я неоднократно говорил, что мы проводим независимую политику, и никакая сторонняя сила не может на нее повлиять. В различные моменты мы неоднократно демонстрировали это. Поэтому сегодня симпатии к Азербайджану действительно находятся на высочайшем уровне. Девять лет назад мы при поддержке 155 стран были избраны членом Совета Безопасности ООН. Должен отметить, что в то время Армения раньше нас выдвинула свою кандидатуру. Но, увидев, что мы выдвинули свою кандидатуру, они поняли, что беспомощны перед нами и тихонько отозвали свою кандидатуру – то есть, бежали с этой арены дипломатического сражения. Спустя 5 лет они бежали с поля боя, и таким образом Азербайджан освободил от оккупации часть захваченных земель. Так что это - большая международная поддержка, вновь оказанная нам спустя 10 лет. Не хочу сравнивать нашу страну с кем-то. Но не считаю, что многие страны смогут завоевать в ООН такую поддержку. Это – вновь результат нашей честности, выполнения данного слова. Я неоднократно говорил, что наши слова так же действенны, как и наша подпись, их влияние одинаково. Мы - страна, которая держит данное слово", - сказал Президент Азербайджана.