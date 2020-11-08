Президент Азербайджана: Сегодня флаг Азербайджана развевается в Шуше

"Сегодня флаг Азербайджана развевается в Шуше. Сегодня азербайджанский народ с гордостью встречает эту новость"

"Сегодня флаг Азербайджана развевается в Шуше. Сегодня азербайджанский народ с гордостью встречает эту новость".

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил во время обращения к народу на Аллее шехидов.

"Мы целенаправленно, без устали, несмотря на все давления набирались сил и набрали – экономическую мощь! Если бы не экономическая мощь, мы бы не достигли этой победы. В первую очередь надо было достигнуть экономической победы - и она была достигнута.

Сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от кого, ни от какой страны, ни от какой-либо международной финансовой организации. Мы независимы! И это дало нам возможность развивать нашу страну. И в то же время укреплять нашу армию", - отметил глава государства.