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Президент Азербайджана: Сегодня флаг Азербайджана развевается в Шуше

Президент Азербайджана: Сегодня флаг Азербайджана развевается в Шуше "Сегодня флаг Азербайджана развевается в Шуше. Сегодня азербайджанский народ с гордостью встречает эту новость"
Нагорно-карабахский конфликт
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8 ноября 2020 г. 13:19
Президент Азербайджана: Сегодня флаг Азербайджана развевается в Шуше

"Сегодня флаг Азербайджана развевается в Шуше. Сегодня азербайджанский народ с гордостью встречает эту новость".

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил во время обращения к народу на Аллее шехидов.

"Мы целенаправленно, без устали, несмотря на все давления набирались сил и набрали – экономическую мощь! Если бы не экономическая мощь, мы бы не достигли этой победы. В первую очередь надо было достигнуть экономической победы - и она была достигнута.

Сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от кого, ни от какой страны, ни от какой-либо международной финансовой организации. Мы независимы! И это дало нам возможность развивать нашу страну. И в то же время укреплять нашу армию", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Azerbaijani flag is waving in Shusha today
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Bu gün Azərbaycan bayrağı Şuşada dalğalanır"

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