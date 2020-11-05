Президент Азербайджана рассказал о позиции Ирана и Грузии

"Также была выражена позиция Ирана. Наверное, вы слышали о плане Ирана об урегулировании конфликта в рамках территориальной целостности стран. На днях Верховный лидер Ирана сделал заявление о том, что Армения должна освободить признанные на международном

"Также была выражена позиция Ирана. Наверное, вы слышали о плане Ирана об урегулировании конфликта в рамках территориальной целостности стран. На днях Верховный лидер Ирана сделал заявление о том, что Армения должна освободить признанные на международном уровне территории Азербайджана. Это реакция двух соседних стран".

Как сообщает Report, об этом 4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Позиция Турции хорошо известна. Турция всегда поддерживает международное право и резолюции Совета Безопасности ООН. Грузия также неоднократно поддержала территориальную целостность Азербайджана. Это – позиция наших соседей. Армения изолирована. Они хотят интернационализировать конфликт, чтобы заручиться поддержкой, они хотят воспользоваться некоторыми фейковыми новостями и некоторыми фейковыми данными из истории. Но лучшим действием для Армении было бы признание своего поражения, нашей победы и взятие на себя обязательства по освобождению оставшихся земель", - добавил глава государства.