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Президент Азербайджана рассказал о позиции Ирана и Грузии

Президент Азербайджана рассказал о позиции Ирана и Грузии "Также была выражена позиция Ирана. Наверное, вы слышали о плане Ирана об урегулировании конфликта в рамках территориальной целостности стран. На днях Верховный лидер Ирана сделал заявление о том, что Армения должна освободить признанные на международном
Нагорно-карабахский конфликт
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5 ноября 2020 г. 16:22
Президент Азербайджана рассказал о позиции Ирана и Грузии
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"Также была выражена позиция Ирана. Наверное, вы слышали о плане Ирана об урегулировании конфликта в рамках территориальной целостности стран. На днях Верховный лидер Ирана сделал заявление о том, что Армения должна освободить признанные на международном уровне территории Азербайджана. Это реакция двух соседних стран".

Как сообщает Report, об этом 4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Позиция Турции хорошо известна. Турция всегда поддерживает международное право и резолюции Совета Безопасности ООН. Грузия также неоднократно поддержала территориальную целостность Азербайджана. Это – позиция наших соседей. Армения изолирована. Они хотят интернационализировать конфликт, чтобы заручиться поддержкой, они хотят воспользоваться некоторыми фейковыми новостями и некоторыми фейковыми данными из истории. Но лучшим действием для Армении было бы признание своего поражения, нашей победы и взятие на себя обязательства по освобождению оставшихся земель", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev speaks about position of Iran and Georgia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti İran və Gürcüstanın mövqeyindən danışdı

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