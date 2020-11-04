Ильхам Алиев: Проживающие в Карабахе армяне могут быть уверены в обеспечении их безопасности

В различных частях Азербайджана, в основном, в Баку, проживают тысячи армян

"Возможно, сейчас на этой территории проживает больше армян, потому что все азербайджанцы были изгнаны. Они провели этническую чистку против азербайджанцев. Это статистика, и не наша, а статистика советского периода. Сколько людей разных национальностей проживало в конце 1970-х годов в Нагорно-Карабахской автономной области? Почти 25 процентов населения составляли азербайджанцы, 40 тысяч человек. В Шуше проживало 98 процентов азербайджанцев".

Как сообщает Report, об этом 2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в интервью итальянской газете La Republica.

"Я неоднократно говорил, что все, кто живет в Нагорном Карабахе, будут жить там в мире и достоинстве. Армяне - наши граждане. В различных частях Азербайджана, в основном, в Баку, проживают тысячи армян. Проживающие в Нагорном Карабахе армяне могут быть уверены, что их безопасность будет обеспечена, их материальное положение улучшится, и они будут жить лучше, чем сегодня под давлением режима хунты в Нагорном Карабахе", - подчеркнул президент.