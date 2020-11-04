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Президент Азербайджана: Посредники должны быть нейтральны

Президент Азербайджана: Посредники должны быть нейтральны Если они не будут нейтральными, то не могут быть посредниками
Нагорно-карабахский конфликт
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4 ноября 2020 г. 14:41
Президент Азербайджана: Посредники должны быть нейтральны

"Сопредседатели Минской группы, одновременно являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, - три страны в 1993 году приняли резолюции, требующие безотлагательного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с территорий Азербайджана. Поэтому данные страны сами создали законодательную базу для урегулирования. Однако Армения не выполнила эти резолюции".

Как сообщает Report, об этом 2 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Еще один момент, на который я ссылаюсь, заключается в том, что посредники должны быть нейтральными, независимо от того, что они думают о ситуации, в какой степени близки их связи с нами или с Арменией. Если они не будут нейтральными, то не могут быть посредниками. Поэтому считаю, что нейтралитет, который мы видим на месте в той или иной степени, - единственный путь для продвижения вперед. Так что это для нас не было зеленым светом. 27 сентября мы ответили на нападение Армении, еще не представляя на 100 процентов, что она до этого будет делать, мы сделали то, что считали правильным для защиты нашей страны, наших граждан и восстановления справедливости", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “Vasitəçilər neytral olmalıdırlar”

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