О нас
Report Georgia

Президент Азербайджана: Из трех нарушений перемирия все три на совести армянской стороны

Президент Азербайджана: Из трех нарушений перемирия все три на совести армянской стороны «Нам необходимо получить от армянской стороны, в лице высшего руководства, обязательство по выводу войск с оккупированных территорий. Мы этого пока не слышали. Как только это обязательство будет взято армянским руководством, и как только это будет подтвер
Нагорно-карабахский конфликт
29 октября 2020 г. 01:59
Президент Азербайджана: Из трех нарушений перемирия все три на совести армянской стороны
Ильхам Алиев

«Нам необходимо получить от армянской стороны, в лице высшего руководства, обязательство по выводу войск с оккупированных территорий. Мы этого пока не слышали. Как только это обязательство будет взято армянским руководством, и как только это будет подтверждено и утверждено сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сразу же военные действия мы готовы остановить. При условии, что армянская сторона также их остановит, потому что из трех нарушений перемирия все три на совести армянской стороны».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству «Интерфакс».

«Вчера в результате ракетного обстрела кассетными ракетами погибло четверо мирных граждан, в том числе семилетняя девочка. В Барде – это не зона конфликта. То есть, это грубое нарушение перемирия, которое было согласовано в Вашингтоне. До этого перемирие, которое было согласовано в Москве, на следующий день было нарушено армянской стороной запуском баллистической ракеты с территории Армении по Гяндже. И в результате этого 10 человек погибли, а в результате второго нападения на Гянджу баллистическими ракетами погибло еще больше человек, около 30 жертв в мирном городе.

Поэтому это не наша вина, что перемирие не соблюдается. Поэтому армянская сторона должна взять обязательство, что они выйдут с оккупированных территорий, которые они до сих пор они держат под оккупацией: это часть Агдамского района, это полностью Лачинский район и большая часть Кяльбаджарского района, и тогда мы готовы, естественно, перейти к политическому урегулированию. Оно будет охватывать многие аспекты. Базовые принципы нами, в принципе, были приняты, армянской стороной отвергнуты. Но вчерашнее агрессивное заявление премьер-министра Армении говорит о том, что они говорят посредникам одно, а делают совершенно другое», - сказал глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Atəşkəs üç dəfə pozulub və hər üçü erməni tərəfin təqsiri üzündən baş verib"

Новости партнеров

Самое важное

Президент Азербайджана: Из трех нарушений перемирия все три на совести армянской стороны
Президент Азербайджана: Из трех нарушений перемирия все три на совести армянской стороны
29 октября 2020 г. 01:59
Президент: Как долго будет длиться военное противостояние, зависит от армянской стороны
Президент: Как долго будет длиться военное противостояние, зависит от армянской стороны
29 октября 2020 г. 01:37
Ильхам Алиев поздравил народ Турции с праздником
Ильхам Алиев поздравил народ Турции с праздником
28 октября 2020 г. 23:26
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
28 октября 2020 г. 17:20
Президент Азербайджана: Освобожден ряд сел в 4 районах
Президент Азербайджана: Освобожден ряд сел в 4 районах
28 октября 2020 г. 16:43
Президент: Жители Барды будут отмщены
Президент: Жители Барды будут отмщены
28 октября 2020 г. 16:34
Число погибших при ракетном обстреле Барды возросло до 21 , около 70 получили ранения
Число погибших при ракетном обстреле Барды возросло до 21 , около 70 получили ранения
28 октября 2020 г. 16:05
Барда вновь подвергается обстрелу, есть погибшие
ФотоБарда вновь подвергается обстрелу, есть погибшие
28 октября 2020 г. 13:55
Названа ракета, выпущенная ВС Армении по Барде
ФотоНазвана ракета, выпущенная ВС Армении по Барде
27 октября 2020 г. 18:51
Режим прекращения огня всегда нарушался Арменией - ХРОНОЛОГИЯ
Режим прекращения огня всегда нарушался Арменией - ХРОНОЛОГИЯ
27 октября 2020 г. 18:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi