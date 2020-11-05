Президент: Азербайджан освободил большую часть оккупированных территорий

"Успешная наступательная операция Азербайджанской Армии продолжается. Это еще раз показывает, что мы сильная страна и воюем на своей земле"

"Ситуация на фронте показывает превосходство Азербайджанской Армии. Мы один за другим освобождаем села, города. За это время на поле боя Азербайджан, можно сказать, уже освободил большую часть своей территории, которая находилась под оккупацией почти 30 лет".

Как сообщает Report, об этом 4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Успешная наступательная операция Азербайджанской Армии продолжается. Это еще раз показывает, что мы сильная страна и воюем на своей земле. Мы восстанавливаем международно признанную территорию Азербайджана, территориальную целостность Азербайджана. Кстати, мы выполняем резолюции Совета Безопасности ООН, требующие вывода армянских войск с нашей территории, но не выполненные Арменией на протяжении почти 30 лет", - добавил президент.