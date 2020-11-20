Президент: автодорога Агдам-Ханкенди-Шуша откроется через определенное время

"Мы восстановим и город Агдам. Конечно же, для этого мы должны провести все работы основательно. Будет подготовлен генеральный план, привлечены специалисты, в плановом порядке реализованы инфраструктурные проекты, построены административные здания, социал

"Мы восстановим и город Агдам. Конечно же, для этого мы должны провести все работы основательно. Будет подготовлен генеральный план, привлечены специалисты, в плановом порядке реализованы инфраструктурные проекты, построены административные здания, социальные объекты, дороги, выполнены другие необходимые работы. Государство окажет гражданам помощь для возвращения туда. Поэтому восстановление Агдамского района займет особое место в наших будущих планах. Потому что это большой район как с точки зрения территории, так и, как я сказал, самый большой район с точки зрения населения".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал в обращении к народу в связи с освобождением Агдамского района от оккупации.

"В действительности, наши восстановительные работы уже начались. Будучи в Физули, были даны все соответствующие указания в связи со строительством новой дороги в Шушу, из резервного фонда Президента выделены средства, первоначально 50 миллионов манатов. Но этих средств будет недостаточно. В следующем году будут выделены дополнительные средства. По моему указанию дорога Ахмедбейли-Алханлы-Физули-Шуша разделена на несколько частей. Я дал указание привлечь несколько компаний, чтобы мы построили эту дорогу, не теряя времени и в кратчайший срок. Потому что граждане Азербайджана знают, что раньше дорогой, ведущей в Шушу, была дорога Агдам-Ханкенди, но теперь воспользоваться этой дорогой пока что невозможно. В подписанном 10 ноября трехстороннем заявлении говорится, что все коммуникации откроются, в том числе считаю, что и автомобильная дорога Агдам-Ханкенди-Шуша откроется через определенное время. Считаю, что открытие коммуникаций, в то же время дорог и коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую Автономную Республику с основной частью Азербайджана, в будущем внесут свой вклад и в долгосрочный мир в регионе.

Эти работы найдут свое решение в плановом порядке. Мы уже дали старт первому большому проекту. В аналогичном порядке мы предпримем последовательные шаги и для восстановления города Агдам и всей его инфраструктуры. Агдамцы и жители всех остальных освобожденных от оккупации районов могут быть уверены, что Азербайджанское государством всегда будет рядом с ними.

Освобождение Агдама от оккупации стало возможным в результате славной военной Победы. Если бы Азербайджан не нанес Армении поражения на поле боя, то Армения не вышла бы с наших земель по своей воле. Есть много факторов, дающих основание говорить это. В первую очередь, укрепления в этих регионах – на оккупированных землях, туда было затрачено много средств. Эти укрепления были сделаны так, чтобы Азербайджанская армия не смогла оттуда пройти. Но они вновь ошиблись. Не смогли правильно рассчитать нашу силу. Они не знали на что сегодня способны Азербайджанская армия, граждане Азербайджана. Не знали, что нас к этой Победе ведет как наша сила, техническое оснащение, так и моральный дух. Не знали, что на протяжении всех этих лет азербайджанский народ живет лишь одной мечтой – вернуться на земли своих предков. Все эти и другие факторы обусловили эту Победу", - добавил глава государства.