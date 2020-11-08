Президент: Армения хотела укрепить статус-кво, сделать вечным

"Мы завоевали эту победу на поле боя, не за столом переговоров"

"Мы завоевали эту победу на поле боя, не за столом переговоров. Вопреки всем заявлениям я говорил, что есть и военное решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Сегодня мы доказали это на поле боя".

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил во время обращения к народу на Аллее шехидов.

"Около 30 лет переговоры не привели нас ни к какому результату. 30 лет наши древние, исторические земли находились под оккупацией. В процессе переговоров Армения хотела только лишь выиграть время, укрепить статус-кво, сделать вечным", - подчеркнул Президент.