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Президент: Армения хотела укрепить статус-кво, сделать вечным

Президент: Армения хотела укрепить статус-кво, сделать вечным "Мы завоевали эту победу на поле боя, не за столом переговоров"
Нагорно-карабахский конфликт
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8 ноября 2020 г. 13:13
Президент: Армения хотела укрепить статус-кво, сделать вечным

"Мы завоевали эту победу на поле боя, не за столом переговоров. Вопреки всем заявлениям я говорил, что есть и военное решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Сегодня мы доказали это на поле боя".

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил во время обращения к народу на Аллее шехидов.

"Около 30 лет переговоры не привели нас ни к какому результату. 30 лет наши древние, исторические земли находились под оккупацией. В процессе переговоров Армения хотела только лишь выиграть время, укрепить статус-кво, сделать вечным", - подчеркнул Президент.

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Версия на английском языке President: Armenia wanted to strengthen the status quo, make it permanent
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ermənistan status-kvonu möhkəmləndirmək, əbədi etmək istəyirdi"

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