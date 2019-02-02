Президент: "Апрельские бои наша славная историческая победа, и абсолютное большинство участников этих операций молодежь"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ «Я еще раз хочу сказать, что сегодня азербайджанская молодежь является активной частью нашего общества. Мы по праву можем гордиться нашей молодежью. Наша молодежь сражается за землю, за Родину. Подавляющее большинство наших шехидов – молодежь. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!».

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Бакинском конгресс-центре на республиканском собрании, посвященном Дню молодежи Азербайджана.

«Молодежь обусловила наши военные победы. Апрельские бои – наша славная историческая победа, и абсолютное большинство участников этих операций – молодежь. В результате этой операции мы освободили от захватчиков земли, которые долгие годы оставались под оккупацией. Мы подняли на этих землях – в Лелетепе, в горах Физулинского, Джебраильского, Агдеринского районов флаг Азербайджана. Это – большая историческая победа. Она еще раз показала, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией, что азербайджанские солдаты и офицеры готовы отдать жизнь за Родину, за землю. Эта победа развеяла в пух и прах миф, создаваемый армянами на протяжении многих лет. Она продемонстрировала, что мы превосходим их и на поле боя. Эта победа показала, что, начав контрнаступательную операцию с самых неблагоприятных военных позиций, мы заняли стратегические позиции. Шаги, предпринимаемые сегодня в области строительства армии, естественны, необходимы, потому что мы живем в условиях войны, которая еще не окончена. Мы должны быть готовы в любой момент освободить наши земли от оккупантов.

Сегодня наша молодежь защищает наши границы. Подавляющее большинство наших пограничников – молодежь. Наша молодежь охраняет общественный порядок. Сегодня Азербайджан является одной из самых безопасных стран в мировом масштабе. Наша молодежь успешно работает в различных отраслях», - сказал Президент Ильхам Алиев.