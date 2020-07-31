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Президент Афганистана осудил провокацию Армении против Азербайджана

Президент Афганистана осудил провокацию Армении против Азербайджана Президент Ильхам Алиев выразил признательность за братскую позицию Афганистана
Нагорно-карабахский конфликт
31 июля 2020 г. 17:06
Президент Афганистана осудил провокацию Армении против Азербайджана

31 июля Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба Президента Азербайджана.

Мохаммад Ашраф Гани поздравил Президента Ильхама Алиева и наш народ по случаю священного Гурбан-байрамы, пожелал мира.

Глава нашего государства выразил признательность за внимание и поздравление, в свою очередь передал Президенту Афганистана и дружественному народу Афганистана свои поздравления по случаю праздника, пожелания мира, благополучия.

Президент Афганистана выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц в столкновениях, произошедших в результате провокаций Армении на армяно-азербайджанской границе, и подчеркнул, что Афганистан поддерживает Азербайджан в этом вопросе. Мохаммад Ашраф Гани еще раз довел до внимания позицию своей страны по поддержке территориальной целостности Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за эту братскую позицию, высоко оценил поддержку, оказываемую Афганистаном Азербайджану, как напрямую, так и в рамках Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества в ходе столкновений на границе.

Во время беседы было выражено удовлетворение развитием двусторонних связей, высказана уверенность в том, что решения, принятые в рамках проходившего недавно в видеоформате саммита президентов Азербайджана, Афганистана и Туркменистана, будут реализованы.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan Prezidenti Ermənistanın təxribatını pisləyib, Azərbaycana dəstək verib

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