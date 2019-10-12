Пресс-секретарь Президента Азербайджана прокомментировал информацию о контакте между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Ашгабаде

Пресс-секретарь Президента Азербайджана Азер Гасымов прокомментировал информацию о контакте между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите в Ашгабаде, сообщает Report cо ссылкой на Day.az.

- Пресс-секретарь премьер-министра Армении опубликовал в социальных сетях информацию о том, что в ходе саммита в Ашгабаде между Николом Пашиняном и Президентом Ильхамом Алиевым состоялся контакт. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Согласно протоколу, в ходе официального обеда, организованного в честь глав государств, участвовавших в саммите, Президент Азербайджана и премьер-министр Армении сидели рядом, в алфавитном порядке. Естественно, что между ними был контакт. В ходе беседы обсуждался армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт.