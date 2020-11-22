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Пресс-секретарь Эрдогана: Переговоры с Россией о деятельности в Карабахе продолжаются

Пресс-секретарь Эрдогана: Переговоры с Россией о деятельности в Карабахе продолжаются Вооруженные силы Турции давно активно и тесно сотрудничают с азербайджанской стороной в сфере обороны
Нагорно-карабахский конфликт
22 ноября 2020 г. 14:40
Пресс-секретарь Эрдогана: Переговоры с Россией о деятельности в Карабахе продолжаются
Ибрагим Калын

"Вооруженные силы Турции давно активно и тесно сотрудничают с азербайджанской стороной в сфере обороны".

Как передает Report, об этом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил в интервью телеканалу NTV.

Он отметил, что турецкие военнослужащие будут в Карабахе.

"В некотором смысле мы находимся в Азербайджане уже давно. Сейчас проект указа о вводе войск на Южный Кавказ утвержден парламентом. Это означает, что мы будем в Карабахе в составе мониторингового центра", - сказал представитель турецкого лидера.

Ибрагим Калын обратил внимание на обеспокоенность определенных кругов на Западе входом российских войск в Нагорный Карабах. "Почему-то те, кого беспокоит присутствие российских войск в Карабахе, умалчивают о наличии российской военной базы в Армении. Если вы действительно недовольны российскими войсками на Кавказе, требуйте вывода российской военной базы из Армении. Но у вас не хватает на это сил!", - заявил он.

Пресс-секретарь президента Турции заявил, что, когда Соединенные Штаты инициировали соглашение о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, Анкара поддержала эту идею, но договоренности достигнуто не было. Это касается и Франции.

"Ни НАТО, ни Европейский Союз фактически не сделали конкретного и реализованного предложения по Карабаху, в то время как Москва и Анкара смогли достичь взаимного соглашения по урегулированию 30-летнего конфликта", - сказал Калын.

По его словам, с Россией ведутся переговоры о деятельности мониторингового центра в Карабахе. "Первый этап диалога завершен. Российская сторона проинформирована о позиции Анкары. Теперь члены российской делегации получат соответствующие поручения из Кремля. В диалоге примут участие представители Минобороны Турции, МИД и спецслужб. Местоположение и принципы работы центра будут определены в ближайшие дни. Будет точно определено, кто за что отвечает. В любом случае турецкие военные будут находиться в центре по Карабаху", - добавил представитель Эрдогана.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın sözçüsü: Qarabağda fəaliyyət üzrə Rusiya ilə danışıqlar davam edir                    

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