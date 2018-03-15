Наверх

Премьер Турции: Если находящиеся в Карабахе террористы представят угрозу для Азербайджана, Турция примет меры

Премьер Турции: Если находящиеся в Карабахе террористы представят угрозу для Азербайджана, Турция примет меры

54

В карабахском вопросе Турция находится рядом с Азербайджаном

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Карабахский вопрос - правое дело Азербайджана. В вопросе решения данного конфликта Турция находится рядом с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Международные организации также поддерживают справедливую позицию Азербайджана в этом вопросе. Если находящиеся в Карабахе террористы представят угрозу для Азербайджана или Турции, мы можем принять ответные меры", - подчеркнул премьер-министр Турции.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!