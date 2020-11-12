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Представители США и Франции обсудят в Москве ситуацию в Карабахе

Представители США и Франции обсудят в Москве ситуацию в Карабахе Россия предложила СБ ООН приветствовать договоренности по прекращению огня в Нагорном Карабахе
Нагорно-карабахский конфликт
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12 ноября 2020 г. 14:46
Представители США и Франции обсудят в Москве ситуацию в Карабахе
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Представители США и Франции скоро прибудут в Москву для обсуждения ситуации в Карабахе.

Как передает российское бюро Report, об этом в интервью группе российских и иностранных журналистов заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Россия предложила СБ ООН приветствовать договоренности по прекращению огня в Нагорном Карабахе", - сказал он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заставил Армению капитулировать. Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı Moskvada müzakirələr aparılacaq
Версия на английском языке Representatives of US and France to mull situation on Karabakh

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