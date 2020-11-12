Представители США и Франции обсудят в Москве ситуацию в Карабахе

Россия предложила СБ ООН приветствовать договоренности по прекращению огня в Нагорном Карабахе

Представители США и Франции скоро прибудут в Москву для обсуждения ситуации в Карабахе.

Как передает российское бюро Report, об этом в интервью группе российских и иностранных журналистов заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Россия предложила СБ ООН приветствовать договоренности по прекращению огня в Нагорном Карабахе", - сказал он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заставил Армению капитулировать. Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление.