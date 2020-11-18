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Представитель ОИС: Всегда будем поддерживать Азербайджан

Представитель ОИС: Всегда будем поддерживать Азербайджан "Мы продолжим осведомлять мировую общественность о зверствах, совершенных армянами против гражданского населения Азербайджана"
Нагорно-карабахский конфликт
18 ноября 2020 г. 14:35
Представитель ОИС: Всегда будем поддерживать Азербайджан
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"Мы продолжим осведомлять мировую общественность о зверствах, совершенных армянами против гражданского населения Азербайджана".

Как передает западный центр Report, об этом журналистам в Гяндже сообщил руководитель молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Таха Айхан.

"Мы, как мусульманская молодежь из 56 стран и всего мира, продолжим доводить до мира информацию о зверствах, совершенных армянами против населения в Гяндже, Барде и других местах. Мы поддерживаем и всегда будем поддерживать борьбу, проводимую Азербайджаном по освобождению своих земель от оккупации. Мы обязаны довести до мира правду о том, что азербайджанская земля Карабах является местом проживания мусульман, и о том как эти земли были освобождены от оккупации", - сказал Т.Айхан

Отметим, что делегацию молодежного форума Организации исламского сотрудничества сопровождали руководство Исполнительной власти города Гянджа и депутаты. Иностранные гости побывали на территориях, разрушенных в результате армянского террора в Гяндже, прочитали молитвы за упокой душ погибших людей, возложили цветы.

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Версия на английском языке Taha Ayhan: We will always support Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Taha Ayhan: "Azərbaycan hər zaman dəstəkləyəcəyik"

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