Представитель ОИС: Всегда будем поддерживать Азербайджан

"Мы продолжим осведомлять мировую общественность о зверствах, совершенных армянами против гражданского населения Азербайджана"

"Мы продолжим осведомлять мировую общественность о зверствах, совершенных армянами против гражданского населения Азербайджана".

Как передает западный центр Report, об этом журналистам в Гяндже сообщил руководитель молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Таха Айхан.

"Мы, как мусульманская молодежь из 56 стран и всего мира, продолжим доводить до мира информацию о зверствах, совершенных армянами против населения в Гяндже, Барде и других местах. Мы поддерживаем и всегда будем поддерживать борьбу, проводимую Азербайджаном по освобождению своих земель от оккупации. Мы обязаны довести до мира правду о том, что азербайджанская земля Карабах является местом проживания мусульман, и о том как эти земли были освобождены от оккупации", - сказал Т.Айхан

Отметим, что делегацию молодежного форума Организации исламского сотрудничества сопровождали руководство Исполнительной власти города Гянджа и депутаты. Иностранные гости побывали на территориях, разрушенных в результате армянского террора в Гяндже, прочитали молитвы за упокой душ погибших людей, возложили цветы.