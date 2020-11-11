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Представитель Amnesty İnternational выразила благодарность генпрокурору Азербайджана

Представитель Amnesty İnternational выразила благодарность генпрокурору Азербайджана 5 ноября 2020 года директор регионального отделения одной из ведущих мировых правозащитных организаций Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струтерс направила официальное письмо генеральному прокурору Азербайджанской Республик
Нагорно-карабахский конфликт
11 ноября 2020 г. 16:09
Представитель Amnesty İnternational выразила благодарность генпрокурору Азербайджана

5 ноября 2020 года директор регионального отделения одной из ведущих мировых правозащитных организаций Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струтерс направила официальное письмо генеральному прокурору Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Мари Струтерс выразила благодарность за проявленное генеральным прокурором Камраном Алиевым в своем письме от 5 октября беспокойство относительно неполного освещения преступлений, совершенных вооруженными силами Армении, в отчете Amnesty International "Армения / Азербайджан: гражданские лица должны быть защищены от использования запрещенных кассетных бомб", а также за то, что генеральный прокурор внимательно следит за деятельностью организации.

Также в письме было указано, что Amnesty International зафиксировала факты обстрела жителей Гянджи артиллерийскими устройствами с использованием баллистических ракет, а также факт обстрела Бардинского района кассетными бомбами.

Мари Струтерс подчеркнула, что Amnesty International прилагает все усилия для обеспечения беспристрастного наблюдения за вооруженным конфликтом и призывает все стороны в полной мере соблюдать нормы международного гуманитарного права и защищать гражданских лиц.

9 ноября генеральный прокурор в очередной раз направил Amnesty International письмо, в котором проинформировал Мари Струтерс о зарегистрированных после 5 октября уголовных фактах, связанных с нагорно-карабахским конфликтом.

Так, генеральный прокурор предоставил информацию об установлении фактов призыва и финансирования военно-политическим руководством Армении и ее диаспорой иностранных наемников армянского происхождения, называющих себя "добровольцами", в целях участия в боевых действиях на территории Азербайджанской Республики и о возбуждении по данным фактам уголовных дел по соответствующим статьям Уголовного кодекса в Следственном управлении Генеральной прокуратуры, а также добавил к письму список имен этих наемников.

Помимо этого, в письме было отмечено, что до сегодняшнего дня ракеты "Скад" и "Смерч" применялись не только на поле боя, но и против мирных жителей, и что данные факты были признаны организациями Human Rights Watch и Amnesty İnternational как "жестокие и безрассудные".

Так, второй по величине город Азербайджана с населением в полмиллиона человек Гянджа, расположенный более чем в 100 км от зоны конфликта, ночью 5, 8, 11 и 17 октября подвергся обстрелу из ракетного комплекса "Скад", в результате чего погибли 26 мирных жителей, еще 143 получили ранения.

Также Мари Струтерс была проинформирована о гибели в общей сложности 26 человек, в том числе добровольца общества Красного Полумесяца, и ранении еще 90 человек в результате обстрела вооруженными силами Армении баллистическими ракетами "Смерч" расположенного за пределами зоны конфликта города Барды с населением 30 000 человек.

Было подчеркнуто, что в результате очередного обстрела 7 ноября Бардинского района погиб 16-летний Шахмали Рагимов, в результате чего число погибших мирных жителей достигло 93.

Было отмечено, что Армения в разное время обстреляла Тертерский, Агджабадинский и Геранбойский районы, расположенные как в зоне конфликта, так и за ее пределами, пять раз применив запрещенные и чрезвычайно опасные фосфорные бомбы.

Особо было подчеркнуто, что азербайджанская армия ни разу не наносила удары по мирному населению.

Предоставив подробные фотографии и видеозаписи указанных преступлений, генеральный прокурор выразил просьбу касательно включения данных фактов в будущие заявления и отчеты Amnesty International.

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Версия на азербайджанском языке “Amnesty İnternational”ın nümayəndəsi Kamran Əliyevə təşəkkür edib

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